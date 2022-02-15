Когда отменят QR-коды в кино и кафе Иркутска. Что говорят врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда будут отменены QR-коды в кинотеатрах и ресторанах? В самом деле, все уже обратили внимание, что как за несколько дней до Нового года отменили проверку сертификатов в ТЦ, так про них практически и не вспоминают. Заботиться о том, чтобы документы были при себе, должны сами посетители. Однако в кафе - до сих пор жесткая система. Почему так?

- Когда вводили QR-коды - цель была максимально обезопасить людей. Но перед Новым годом наплыв покупателей в торговые центры максимальным, - объяснила на прямой линии заместитель губернатора Иркутской области Валентина Вобликова. - Мы пришли к выводу, что создаем столпотворение на входе и добиваемся прямо противоположного от безопасности результата. Поэтому и решили отменить QR-коды с условием использования маски.

Однако в кино и в общепите правило предъявления QR-кодов продолжает действовать. Отменять его не планируют. Кроме того, учитывая уровень вакцинации и число переболевших, сейчас такой код есть у 90% взрослого населения. И свою определенную роль он сыграл - снизил количество одномоментных посещений и был дополнительной мотивацией для вакцинации.

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