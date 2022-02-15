Иркутский инфекционист раскрыл данные, можно ли заразиться COVID-19 повторно через месяц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Можно ли заразиться коронавирусом через месяц-три после перенесенной болезни? Этот вопрос сегодня волнует очень многих, ведь о таких случаях все слышали. На прямом эфире в соцсети Вконтакте ректор Иркутского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней, профессор Игорь Малов рассказал, насколько это реально.

- Вирус меняется глобально и иммунитет отличается, хотя перехлесты есть, - объяснил Игорь Малов. - Сначала мы имели дело с классическим вирусом, потом дельта, омикрон. Так что на самом деле возможно заболевание и через месяц. Особенно, если перенес коронавирус легко, а защитных антител мало. Однако это все же редкие случаи, больше связанные с состоянием самого человека. Гораздо чаще бывает, что заражение повторяется через 3-6 месяцев, год.

Что касается постковидной диспансеризации, то есть четкие инструкции обязательных анализов и обследований, но у каждого своя "история болезни". Инфекция обостряет хронические заболевания.

Поэтому надо исходить из того, что беспокоит, а тут вариантов много - от болей в суставах или артрита - в этом случае к ревматологу до воспалительных поражений сердечной мышцы, - отметил профессор Малов. - Участковый терапевт определит, кому надо показаться.Кроме всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов психосоматику, когда человек просто "ждет осложнений".