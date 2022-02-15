В Иркутском районе 28 семьям вручили сертификаты на получение выплаты по программе «Молодым семьям - доступное жилье». Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района

В Иркутском районе 15 февраля вручили сертификаты на получение социальной выплаты по программе «Молодым семьям - доступное жилье». Сертификаты из рук заместителя мэра района по социальной политике Екатерины Михайловой получили 28 молодых семей.

Всего в этом году сертификаты на приобретение жилья получит 31 семья из Иркутского района. Общая сумма финансирования составила более 22 млн рублей, в том числе 7 млн за счет средств районного бюджета.

Сертификаты из рук заместителя Мэра района по социальной политике Екатерины Михайловой получили 28 молодых семей. Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района

Сертификат дает право на социальную выплату для приобретения или строительства жилья, а также погашения ипотеки.

- Администрация района уделяет особое внимание развитию финансовых инструментов и механизмов, которые должны работать на людей, помогать жителям в приобретении и строительстве жилья. Для нас важно, чтобы молодежь оставалась жить и работать в Иркутском районе, поэтому с каждым годом финансирование этой программы увеличивается. Например, в этом году сумма финансирования на 6 млн больше, чем в 2021-м, - рассказала Екатерина Михайлова.

Ольга и Владимир Смирновы встали в очередь на получение выплаты в апреле 2021 года. Семья жила в Иркутске и мечтала о собственном доме.

Ольга и Владимир Смирновы. Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района

- Квартира в Иркутске очень маленькая, у нас трое детей, они растут, каждому нужна отдельная комната. Совсем недавно мы приобрели дом в микрорайоне Западном Мамонского муниципального образования и уже готовимся к переезду. Денежную выплату решили вложить в погашение ипотеки. От всей нашей семьи благодарим администрацию Иркутского района за такую значимую поддержку, - поделилась Ольга Смирнова.

В планах на следующий год выдать свидетельства 40 молодым семьям Иркутского района.

По вопросам участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» необходимо обращаться в отдел по развитию социальной сферы комитета по социальной политике по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 2-й этаж, каб. № 8. Телефоны: 8 (3952) 718-048, 8-908-659-64-73.