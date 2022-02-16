Штраф три миллиона рублей за дачу взятки выплатил житель Иркутской области

Штраф три миллиона за дачу взятки выплатил житель Иркутской области Фото: Лия МУРАДЬЯН

С жителя Приангарья взыскали штраф за дачу взятки в размере 2.9 миллиона рублей. Для этого судебным приставам пришлось пригрозить взысканием имущества должника – 1 миллиона рублей и автомобиля марки Mazda CX-5. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

То, что сибиряк дал взятку должностному лицу, было доказано в Центральном районном суде Хабаровска.

- Гражданин, являясь директором организации по перевозке грузов, передавал денежные средства сотруднику железнодорожной станции Хабаровск II за организацию приоритетной маневровой работы по подаче и уборке груженных вагонов, - отмечают приставы.

Судья приговорил жителя Приангарья к 7 годам условно, с испытательным сроком на 4.5 года и к выплате штрафа в трехкратном размере, превышающем сумму взятки. Тогда же было арестовано имущество осужденного до момента погашения им долга. После того, как мужчине объяснили, что его арестованное имущество может уйти с молотка, он уплатил штраф.

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