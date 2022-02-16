ЗС согласовало Романа Колесова на должность первого замгубернатора Иркутской области.

На сессии Законодательного Собрания 16 февраля на должность первого заместителя губернатора Иркутской области одобрена кандидатура Романа Колесова. По регламенту процедура согласования проходила путем тайного голосования, по итогам которого Колесов получил поддержку большинства депутатов.

Председатель областного парламента Александр Ведерников поздравил Романа Колесова с назначением, пожелал ему плодотворного сотрудничества и выразил уверенность в том, что Законодательное Собрание окажет содействие в работе на благо Иркутской области.

Роман Колесов будет курировать вопросы, связанные с ЧС, фондом капитального ремонта, защитой прав участников долевого строительства, региональным надзором. До сессии Колесов встречался с представителями всех фракций и депутатских групп в ЗС.

Ранее Роман Колесов занимал руководящие должности в Московской и Ярославской областях. В частности, в 2018-2019 годах руководил аппаратом правительства Ярославской области.

Выступая на сессии, Роман Колесов выразил готовность к выполнению поставленных перед ним задач.