В первом чтении принят закон, регулирующий размещение киосков в Иркутской области

Иркутская область стала четвертым субъектом России, где принимается закон о размещении нестационарных торговых объектов. В Санкт-Петербурге, Челябинской области и Удмуртии они уже приняты. Речь идет о законопроекте, который урегулирует то, как в городах и поселках будут размещаться киоски и ларьки. В частности, в документе прописаны такие нюансы, как внешний вид торгового объекта, сроки его установки, порядок заключения и расторжения договоров с предпринимателями и т.д.

Автор законодательной инициативы Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин рассказал, что предполагается и установить порядок предоставления предпринимателям компенсационных мест, если возникла необходимость освободить земельный участок, также предлагается поддержать киоски, торгующие газетами, журналами и книгами.

Законопроект будет доработан в рамках второго чтения.

Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Николай Труфанов отметил, что это необходимый проект закона, в том числе для предпринимателей, которые сталкиваются со сложностями из-за отсутствия единого правового регулирования по вопросам размещения торговых объектов.

- Мы учитываем предложения предпринимателей, - заключил спикер ЗС Александр Ведерников.