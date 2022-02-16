Администрация Иркутска выделила 10 автомобилей в помощь врачам для борьбы с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередную волну коронавируса городская администрация продолжает помогать медикам, работающим на передовой. Так, по поручению главы Иркутска Руслана Болотова, ежедневно 10 автомобилей мэрии развозят терапевтов к пациентам с коронавирусом. Машины направляют по заявкам медучреждений, а водителям предоставляют маски и санитайзеры.

- За сутки COVID-19 зафиксирован у 1799 иркутян, - рассказали в пресс-службе администрации. - Отмечается снижение заболеваемости среди детей. На дистанционном обучении остаются всего три класса.

Под контролем специалистов - наличие во всех филиалах МУФП «Иркутская Аптека» лекарств, необходимых при лечении этой инфекции. Только за январь муниципальные аптеки бесплатно выдали препараты 3443 горожанам по 5770 рецептам. Есть достаточный запас самых востребованных лекарств, таких как «Гриппферон» и «Фавипиравир», к концу недели планируется поставка «Арбидола».

Напомним, что прийти на прием к врачу и получить рецепт на лекарства теперь можно в «Сибэкспоцентре». Здесь временно открыт амбулаторный центр для пациентов с признаками ОРВИ. Городская мэрия поддерживает его работу: амбулаторию обеспечили оргтехникой и мебелью, а врачей - горячим питанием.