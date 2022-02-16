"Байкал-Энергия" одержала волевую победу над "Уральским Трубником" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередном домашнем матче Суперлиги хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" оказались сильнее "Уральского Трубника" из Первоуральска. Бело-синие одержали победу с минимальным счетом 5:4.

При этом первый тайм закончился вничью. На два мяча иркутян в исполнении Дмитрия Сидорова и Павла Анисимова, гости ответили двумя точными ударами Артема Вшивкова. Второй отрезок наша команда провалила. Первоуральцы сумели не только выйти вперед, но и оторваться в два мяча после голов Константина Еловикова и Максима Иванова. Однако, бело-синие сумели переломить ход матча и забить трижды. Сначала хозяева льда сравняли счет усилиями Андрея Прокопьева и Игоря Вассермана. Ну а волевую победу иркутской дружине за 6 минут до конца матча принес Вячеслав Вдовенко.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 19 февраля в Новосибирске против местного "Сибсельмаша".