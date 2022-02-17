Небольшой снег выпадет в Иркутске 17 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 февраля. День дарит горожанам долгожданное потепление. Даже утром за окном не ниже -20 градусов, а день будет, по сибирским меркам, и вовсе замечательным. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают днем -10…-12 градусов.

Будет, правда, немного ветрено – скорость воздушных потоков составит 5-10 м/с. И еще ожидается небольшой снег.

- В Иркутске 17 февраля облачно с прояснениями, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха также повышенная – 80%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 17 февраля будет с переменной облачностью, осадками в южных районах и местами по Приангарью. Ветер дует со скоростью 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -9…-14, если небо закроют облака похолодает до -17…-22. Холоднее в северных и верхнеленских районах – до -14…-19, местами -24…-29.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08