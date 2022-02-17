Последствия введения «налога на Steam» озвучил известный киберспортсмен Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Поклонники компьютерных видеоигр не на шутку обеспокоились после появления информации о том, что правительство планирует ввести налог на Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других платформах. Сообщалось, что он будет составлять 5% от оборота в Российской Федерации, средства пойдут в фонд поддержки патриотических игр. Корреспонденту NEWS.ru о возможных последствиях введения этого налога рассказал известный российский киберспортсмен Ярослав Кузнецов.

По его мнению, введение сборов коснется, прежде всего, конечного потребителя. Кузнецов предполагает, что платформы просто включат его в стоимость продуктов. У киберспортсмена сообщения о налогах для разработки патриотических игр вызывает много вопросов – кто будет их создавать, будет ли проводиться тендер и так далее. По словам бывшего капитана команды Virtus.pro, в нашей стране нет компаний, способных делать качественные игры на консоли или ПК - подробности.

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