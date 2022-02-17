Вирусолог рассказал о возможности появления новых штаммов COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Появление новых штаммов COVID-19 возможно, но вероятность что это произойдет небольшая. Об этом корреспонденту NEWS.ru рассказал вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам ученого, образованию новых штаммов новой коронавирусной инфекции препятствует вакцинация людей, ее уровень уже 50% населения планеты, плюс много человек уже переболели новой коронавирусной инфекцией.

- За все два года пандемии появились четыре самых распространенных штамма - первоначальный уханьский вариант, британский штамм, не сильно отличавшийся от первого, даже более ослабленный, «дельта» и теперь - «омикрон», - перечислил вирусолог. – Целый ряд штаммов нашли в мире, не получивших распространения. Мы уже не те, что были два года назад.

Сейчас в нашей стране доминирует «омикрон». На него приходится порядка 70% от выявленных случаев инфицирования. Им хоть и заражается гораздо большее количество человек, в 4-5 раз больше, чем при других штаммах, но и смертность снизилась примерно на те же цифры. Однако, у него есть и свои особенности, касающиеся формирования иммунитета – подробности.