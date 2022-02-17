Драмтеатр Иркутска готовит премьеру по драме Михаила Лермонтова. Фото: Анатолия БЫЗОВА, с сайта драмтеатра Иркутска
Иркутский драмтеатр готовится к «Маскараду» - новому спектаклю по драме Михаила Лермонтова. Премьеру наметили на 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова.
Репетиции уже во всю идут под четким руководством московского режиссера Сергея Захарина – артиста в Театре Романа Виктюка. Сергей известен не только как постановщик и актер, но и хореограф, автор уникальной методики «Язык тела и контактная импровизация как выразительные средства актера, или Философия движения». Вероятно, будет много пластики в этой постановке, оценить по достоинству которую, иркутяне смогут через полтора месяца.
Охлопковцы обещают, что спектакль будет и классическим и необычным одновременно. Над костюмами также работает приглашенный художник Евгения Шутина.
- С Евгенией Шутиной мы нашли интересный образ костюмов и пространства, - делится режиссер Сергей Захарин. - Это будет сцена на сцене. С кулисой, с выдвижным зеленым занавесом, похожим на сукно, на котором играют в карты.
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