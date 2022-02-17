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Общество17 февраля 2022 1:49

Как «Слата» в Иркутской области сдерживает цены на товары первой необходимости

Минимальная продуктовая корзина в «Слате» вновь оказалась дешевле установленной Иркутскстатом
Снежанна БЕЛОВА
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Региональный ритейлер принимает все меры, чтобы сохранять для покупателей максимально комфортные цены вне зависимости от ситуации на рынке.Фото ООО «МАЯК»

Региональный ритейлер принимает все меры, чтобы сохранять для покупателей максимально комфортные цены вне зависимости от ситуации на рынке.Фото ООО «МАЯК»

Минимальная продуктовая корзина в торговой сети «Слата» традиционно дешевле установленной Иркутскстатом. Региональный ритейлер принимает все меры, чтобы сохранять для покупателей максимально комфортные цены вне зависимости от ситуации на рынке.

- Третий и четвертый кварталы 2021 года отметились системными переоценками и повышением цен в связи с ростом сырьевой себестоимости и сохраняющимися проблемами в обеспечении стабильных цепочек поставок, - прокомментировал исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. - Ключевой особенностью стало увеличение цен практически по всем категориям продовольственных товаров одновременно. С каждым поставщиком, заявившем о намерении увеличить цены, проводятся переговоры о возможности сохранения прежних цен или снижения заявленной величины повышения.

В «Слате» увеличивают объемы отгрузки, чтобы как можно дольше продавать товары из запасов по прежним ценам, запускают для покупателей дополнительные акции, а самые необходимые товары продают под собственной торговой маркой, с минимальной наценкой или вовсе без нее. Допустим, в супермаркетах охотно покупают бананы, яблоки, мандарины, картофель, лук и капусту, причем овощи выбирают все чаще. И ритейлер дает возможность приобретать их выгоднее.

- Сейчас товары «борщевого набора» (картошка, морковь, свекла и капуста) или социальной корзины, например крупы, продаваемые под собственной торговой маркой сети, реализуются с торговой наценкой 0 - 5%, - отметила руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Более того, бывают и минусовые значения. Мы понимаем, что независимо от того, как ведет себя рынок, мы обязаны держать цены на самые значимые товары. Так, закуп гречки «первой цены» в ноябре для сети был в районе 72,2 рубля за килограмм, а для покупателя - 69,99 рублей.

Стоит отметить, что в среднем в четвертом квартале прошлого года минимальный набор продуктов в «Слате» был дешевле набора Иркутскстата на 10,7%. Ощутимо ниже, чем в целом по региону, оказались цены не только на картофель и морковь, но также на яблоки, сливочное масло, творог, сыр, свежемороженую рыбу.

Минимальная продуктовая корзина в «Слате» вновь оказалась дешевле установленной Иркутскстатом. Фото ООО «МАЯК»

Минимальная продуктовая корзина в «Слате» вновь оказалась дешевле установленной Иркутскстатом. Фото ООО «МАЯК»