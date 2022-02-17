Иркутянин отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов Фото: Андрей КОПАЛОВ

Девять месяцев в колонии-поселении проведет житель Иркутска за неуплату алиментов. К лишению свободы его приговорили после того, как накопил долг в 738 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Мужчина, зная, что должен выплачивать по решению суда четверть от всех доходов на содержание своей дочери в течение нескольких лет этого не делал, - говорят специалисты.

Так на иркутянина было заведено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В суде учли, что и ранее мужчина привлекался к административной ответственности также за неуплату алиментов, и решили, что исправиться он сможет только при применении более сурового наказания. Стоит отметить, что лишение свободы не освобождает мужчину от выплаты задолженности бывшей супруге.

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