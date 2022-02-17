Почти 17 000 нарушений законов на транспорте нашли в Восточной Сибири в 2021 году

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура подвела итоги 2021 года в Иркутске. Фото: предоставлено Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой

В Иркутске Восточно-Сибирская транспортная прокуратура подвела итоги 2021 года. Коллегия прошла в режиме видеоконференцсвязи под председательством руководителя ведомства Игоря Мельникова, при участии заместителя генерального прокурора России Николая Винниченко и представителей всех структурных подразделений. На заседании также были озвучены задачи на будущее. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так, в прошлом году всего выявлено почти 17 тысяч нарушений законов на транспорте и в таможенной сфере, по результатам проверок прокуратуры было возбуждено 87 уголовных дел.

- В целях их устранения внесено более двух тысяч представлений, 168 лиц предостережено о недопустимости нарушений законодательства, опротестовано 692 незаконных правовых акта, в суд направлено 482 иска, - отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что было найдено 790 нарушений законов при выполнении нацпроектов, в том числе и при расширении, модернизации транспортной инфраструктуры. Было среди них и необоснованное расходование бюджета, возбуждено 14 уголовных дел на общую сумму свыше 578 миллионов рублей. Вдобавок, по фактам хищения 346 миллионов рублей проводятся в настоящее время доследственные проверки.

38 уголовных дел было возбуждено из-за незаконного оборота и контрабанды леса. В 2021 году также отмечается увеличение числа внешнеэкономических преступлений.

- Возбуждено 223 дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, из них 202 - по фактам контрабанды лесоматериалов на сумму около 4,5 миллиардов рублей, - отмечают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Также, благодаря вмешательству прокуроров, были погашены задолженности по зарплатам на общую сумму около 30 миллионов рублей.

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