Семейную пару осудят за создание интернет-магазина наркотиков в Иркутской области Фото: Архив "КП"

В суд с обвинительным заключением переданы уголовные дела в отношении семейной пары из Ангарска. 41-летний мужчина и его 32-летняя супруга организовали интернет-магазин наркотиков. Женщина работала с покупателями, а ее муж закупал запрещенные вещества, расфасовывал и развозил по тайникам. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и региональном ГУ МВД РФ.

- Желающие приобрести наркотики оплачивали их стоимость посредством электронных платежей и получали координаты тайников, - говорят полицейские. - Также семья взаимодействовала с родственниками, занимавшимися распространением наркотиков в Красноярске – тоже супружеской парой.

Работая совместно с полицией Красноярска и отрядом спецназначения «Гром» получилось задержать подозреваемых летом прошлого года. При обыске жилья у них нашли 2.5 кило различных наркотиков и 150 тысяч рублей. Имущество супругов было арестовано.

Были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, организованный преступной группой», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Накануне расследование завершилось, материалы переданы в суд.

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