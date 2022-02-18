МТС оцифровала Шишкинскую писаницу в формате дополненной реальности. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

МТС презентовала экскурсию в формате дополненной реальности по памятнику археологии Иркутской области - Шишкинской писанице. Теперь гости и жители Иркутска впервые смогут увидеть историю и расшифровку петроглифов при помощи VR-оборудования в Иркутском областном краеведческом музее.

Шишкинская писаница — археологический памятник наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита до 19 века. Комплекс расположен вдоль берега реки Лена, вблизи поселка Качуг Иркутской области. Он насчитывает более 3 000 рисунков, а его протяженность составляет около 3,5 километра. На скалах изображены различные животные, мифические существа, картины о путешествиях, военных походах и праздниках. Фигуры нарисованы охрой либо выбиты на скале. Петроглифы находятся под угрозой уничтожения в результате вандальной деятельности человека и природных явлений.

Проект реализован при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области, Агентства по туризму Иркутской области и содействии компании VR-Baikal в рамках общероссийского проекта МТС «Место Силы». На сегодняшний день экскурсии по Шишкинским писаницам в формате 360 градусов еще не было. Чтобы показать масштаб объекта, съемки проекта проходили сразу на нескольких уровнях высоты памятника, где есть древние изображение при помощи высокотехнологического оборудования. Те рисунки, которые уже трудно разглядеть из-за повреждений, в фильме были воссозданы с помощью компьютерной графики.

«Сегодня, когда тема экотуризма стоит довольно остро, реализация такого проекта, как оцифровка Шишкинских писаниц особенно актуальна. Объект является бесспорным достоянием археологии и сохранить его как можно дольше – эта наша общая задача. Отрадно, что подобные проекты реализуются не только на государственном уровне, но и частные структуры помогают развитию туризма в регионе. При этом очень грамотно сохраняя баланс между развитием территории и сохранением окружающей среды. Большое спасибо МТС, которая уже второй год радуют регион проектами в этой сфере», — подчеркнул заместитель руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.

Шишкинская писаница. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

«Создавая VR-экскурсию по Шишкинской писанице, с одной стороны мы хотели рассказать жителям и гостям Приангарья в современном формате историю уникального природного объекта и тайны петроглифов. А с другой стороны – оградить достопримечательность от посещения туристов, которые наносят экологический урон. Так, соединяя знания исследователей, экспертов и современные цифровые технологии, мы вносим вклад в сохранение культурного наследия Иркутской области», -- комментирует технический директор МТС в Иркутской области Игорь Протасов.

Увидеть экскурсию с помощью VR-шлемов можно в отделе «Окно в Азию» Иркутского Краеведческого музея в Иркутске, второй комплект передан в Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга. А также в свободном доступе в формате 360 градусов на YouTube-канале.

«В год 85-летия Иркутской области - это очень ценный и символичный подарок нашему музею. Действительно, Шишкинские писаницы сегодня не только под угрозой из-за антропогенного фактора, есть еще и другой - природный. Скалы движутся в сторону реки Лена, и специалисты установили факт, что им осталось около 150 лет. Раньше чтобы во всей полноте увидеть и понять писаницу, нужно было не только съездить в Качугский район, но и прочитать два тома научного труда. Теперь же за 10 минут в VR-шлеме каждый сможет получить полное ощущение присутствия. Я благодарен МТС за этот проект. Он безусловно расширяет музейные возможности и дает новые впечатления нашим посетителям», -- поделился директор Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского Сергей Ступин.

О проекте «Место силы»

VR-экскурсия по Шишкинской писанице создана в рамках экологической программы МТС «Место силы» и направлена на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС также в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие бесплатные сервисы для детей и взрослых.