Суд оставил без изменения приговор полицейским, пытавшим многодетную мать в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области суд оставил без изменения приговор трем сотрудникам полиции, признанных виновными в избиении многодетной матери в Усолье-Сибирском. Ранее потерпевшая Марина Рузаева обжаловала приговор, так как посчитала его слишком мягким. Об этом сообщают на сайте Иркутского областного суда.

Одному из подсудимых назначили 4 года колонии, двум его дали коллегам по 3,5 года лишения свободы.

Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала эту историю в январе 2016 года. Тогда мы связались с супругом пострадавшей Павлом Глущенко. По словам мужчины, несколькими днями ранее к ним домой пришли двое полицейских. Они занимались расследованием убийства соседа семьи Глущенко и пригласили на допрос, как возможного свидетеля, Марину. Мол, она могла видеть, с кем погибший общался, а это поможет выйти на след подозреваемых. Женщина уехала со стражами порядка, но обратно сама не вернулась. Ее из отделения полиции забрал Павел лишь спустя сутки. На теле супруги были многочисленные травмы. Марина рассказала, что сыщики завели ее в отдельный кабинет, надели наручники, на голову натянули пакет. После этого якобы жгли шокером и били по голове, требуя признаний. Супруги поехали в травмпункт, сняли побои, написали заявление о случившемся. Было возбуждено уголовное дело.

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