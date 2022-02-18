11% инвалидов в Иркутской области занимаются спортом

Вопросы развития адаптивного спорта обсудили на заседании Общественного Совета при ЗС.

На заседании Общественного Совета при Законодательном Собрании председатель областного парламента Александр Ведерников сказал, что необходимо поддерживать спорт, чтобы наши звезды оставались в регионе.

- Если мы хотим, чтобы успешные спортсмены оставались в Приангарье, надо пересматривать подходы к финансированию спорта, - подчеркнул спикер. И добавил, что это касается и адаптивного спорта.

Перед началом заседания его участники посетили спортшколу «Лидер» в Иркутске. Она находится на бульваре Рябикова 48. Здесь дети-инвалиды занимаются пауэрлифтингом, ходят в бассейн. Есть специальные тренажеры, раздевалки, туалеты и душевые, удобные для инвалидов. А в ледовом дворце «Байкал», где осенью планируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом, сделано все, чтобы зрители-инвалиды чувствовали себя комфортно. Пандусы, зарядки для колясок, подъемники. Скоро появится и удобная навигация.

Однако есть проблемы. Так, за два последних года не увеличилось финансирование спортивных школ.

- Этот вопрос необходимо решать во время ближайшей корректировки бюджета. Дополнительные деньги позволят развивать, в том числе, и адаптивный спорт, - сказал Александр Ведерников.

Сегодня в Иркутской области 11,8% людей, или 16340 человек, с ограниченными возможностями здоровья, которые постоянно занимаются спортом. Речь идет об инвалидах, которые не имеют медицинских противопоказаний для занятий.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова отметила, что федеральное законодательство не обязывает муниципалитеты развивать адаптивный спорт, а лишь дает право на такую деятельность. Также она считает необходимым создать в регионе центр адаптивного спорта.