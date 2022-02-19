"Байкал-Энергия" обыграла "Сибсельмаш" в Новосибирске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" вновь порадовали своих болельщиков, одержав очередную победу в Суперлиге. В Новосибирске бело-синие обыграли "Сибсельмаш" со счетом 5:2.

Первый тайм встречи получился не очень результативным. Сначала вперед вышли хозяева благодаря голу Дениса Петрова. Однако, наши парни сумели сначала восстановить равновесие усилиями Рауана Исалиева. но и выйти вперед. Перед самым перерывом вперед нашу команду вывел Вячеслав Вдовенко.

Во втором отрезке иркутяне еще трижды поразили ворота новосибирцев. Точные удары нанесли Иван Нечаев, Дмитрий Сидоров и Павел Анисимов. Хоккеисты "Сибсельмаша" смогли ответить на это лишь одним забитым мячом. Как итог, уверенная победа бело-синих.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 22 февраля в Кемерове против местного "Кузбасса".