Отцу и троим сыновьям из Забайкалья, которые до смерти избили парня, грозит пожизненный срок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Забайкалье приговор суда вскоре услышит 43-летний местный житель и трое его сыновей в возрасте 17, 21 и 27 лет. В феврале прошлого года года в своем селе они до смерти избили 21-летнего мужчину, нанеся ему множество ударов по голове и телу. от полученных травм тот скончался на месте. Помимо этого, во время драки они избили еще одного парня, нанеся ему небольшие повреждения.

- Отец с сыновьями обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - Кроме того, двое братьев обвиняются в умышленном причинении легкого вреда здоровью, один их них – в вымогательстве. В 2020 году самый младший из братьев вымогал у 15-лентего парня деньги, угрожая избиением. Подросток, опасаясь отдал ему 4 тысячи рублей.

Следователи собрали доказательства вины отца и сыновей. Уголовное дело направлено в суд. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.