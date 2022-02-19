40% автолюбителей из Иркутской области мечтают о гараже для машины Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики автомобильного сайта Дром провели всероссийский опрос и задали автовладельцам, особенно актуальный для зимы вопрос: «Хотели бы иметь свой гараж?" В Иркутской области 40% автолюбителей ответили положительно, а 4% не считают, что машину обязательно нужно оставлять на ночь под замок и крышу.

- А вот у 56% опрошенных водителей из Иркутской области уже есть автомобильные боксы, - сообщается в пресс-службе Дрома.

Что касается опроса по стране, то иметь гараж хотят 49% опрошенных автолюбителей. У 44% бокс уже есть, а 7% ответили, что он им не нужен. Также аналитики изучили цены на гаражи и выяснили, что за прошлый год стоимость на такую недвижимость выросла на 23%.

- На рост стоимости повлияли экономическая ситуация, пандемия и гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенном порядке оформить бокс для машины и землю под ним», — рассказала аналитик Дрома Александра Орлова.