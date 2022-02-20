Снежно и облачно будет в Иркутске 20 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 февраля обещает подарить иркутянам отличный выходной день. Сегодня в городе днем потеплеет до -6…-8 градусов. Омрачить картину может только снег и облачность. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре дует северо-западный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в Иркутске в норме – 730 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышенная – 84%. Кстати, по данным Яндекса, в это воскресенье выпадет 29% от общей месячной нормы осадков.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 20 февраля будет также облачной, но с прояснениями, и осадками – местами небольшими, местами умеренными. Ветер в Приангарье дует юго-западный, юго-восточный, по югу региона северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. Днем по области -5…-10, местами до -15…-20.

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