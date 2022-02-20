Несколько пар смогут пожениться в музее «Тальцы» в День семьи, любви и верности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У жителей Иркутской области есть возможность отпраздновать свадьбу в архитектурно-этнографическом музеем «Тальцы» в День семьи любви и верности. Этот праздник отмечается в России 8 июля в день памяти православных святых Петра и его жены Февронии Муромских, которые были образцами христианского супружества. Акцию учреждение культуры решило провести совместно со Службой ЗАГС Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот день пары ждет торжественная регистрация брака, а также театрализованное действие, участвовать в котором будут и новобрачные, и их гости.

- Молодожены познакомятся с элементами русских народных свадеб, а также получат в подарок праздничный концерт, - отмечают организаторы.

Устроить бракосочетание в таком необычном формате смогут только несколько пар. Для этого нужно подать заявление до 7 июня в отделы города Иркутска, и Иркутского района областной службы ЗАГС или на портале Госуслуги.

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