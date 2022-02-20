Спектр применения средств соцконтрактов расширен в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Спектр применения средств соцконтрактов расширен в Приангарье. Соответствующие изменения внесены в правила предоставления субсидий регионам из бюджета страны. Так, теперь средства соцконтрактов могут быть направлены на покупку лицензий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Теперь за средства социальных контрактов, заключенных на развитие собственного дела, можно будет приобретать лицензии на программные продукты и осуществление отдельных видов деятельности, - говорится в сообщении.

Отмечается, что актуально это будет для многих сфер деятельности сибиряков, а особенно - для самозанятых, так как им необходимо приобретение лицензий, как на ПО – спецпрограммы, видеоредакторы и так далее, так и на оказание отдельных видов услуг, например, перевозки пассажиров.

Кстати, сокращен срок для повторного заключения соцконтракта – с 5 до 3 лет, если первый контракт был успешно реализован. Заключение соцконтрактов проводится в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

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