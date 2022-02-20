Отопление отключат в 20 домах в Иркутске 21 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 21 февраля запланировано в части домов Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов. Подача теплоснабжения прекратится на срок от 4 до 7 часов. Об этом сообщает оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 21 февраля необходимо для ремонта тепловой сети по улице Нижняя Набережная, 2 в Правобережном округе, - говорят специалисты. – И ремонта теплосети по улице Тельмана, 92 - Ленинском.

В Октябрьском районе параметры температуры в батареях просто снизят, так как будет отключение электричества на улице Трудовая, 95.

Отключение отопления в Иркутске 21 февраля пройдет в домах по улицам Сухэ-Батора, Нижняя Набережная, Волжская, Трудовая, Пржевальского, Розы Люксембурга (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 21 февраля 2022: адреса

Отключение отопления в Иркутске 21 февраля пройдет в трех округах. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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