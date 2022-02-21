До -3 потеплеет в Иркутске днем 21 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 февраля ожидается с переменной облачностью и небольшим снегом. Но самое главное, сегодня в областном центре будет не по-зимнему тепло. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что днем столбики уличных термометров покажут всего -3…-5.

- В Иркутске дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - добавляют синоптики.

Кстати, по данным Яндекса, осадков будет гораздо меньше, чем в минувшее воскресенье – выпадет всего около 9% месячной нормы (вчера было 29). Атмосферное давление в Иркутске выше нормы – 739 миллиметров ртутного столба.

Погода в Иркутской области 21 февраля также будет с переменной облачностью и небольшим снегом. Скорость ветра такая же, как в региональном центре, но с порывами до 13 м/с. В Приангарье сегодня также тепло от -1 до -6 градусов, но если небо закроют облака, похолодает до -11…-16. Холоднее всего сегодня в северо-восточных районах области, там -14…-19.

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