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Здоровье21 февраля 2022 14:43

Эпидемия ОРВИ в Иркутской области пошла на спад, но выше эпидпорога на 15,2%

За неделю заболели 30, 5 тысяч человек
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Эпидемия ОРВИ в Иркутской области пошла на спад, но выше эпидпорога на 15,2%.

Эпидемия ОРВИ в Иркутской области пошла на спад, но выше эпидпорога на 15,2%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально неделю назад эпидемиологи фиксировали превышение эпидемического порога на 50%. В этот раз этот показатель также превышен, но на 15,2%. Это значит, что отмечается небольшой спад. А всего за прошедшие семь дней отмечено 30522 случая ОРВИ.

- В этот раз среди заболевших 11208 - дети до 14 лет, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. -Есть пять лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

И все же, несмотря на достаточно большое количество заразившихся, специалисты говорят о том, что больных среди представителей разных возрастов все же становится меньше. Но это не значит, что стоит халатно относиться к своему здоровью. Вирусных заболеваний хватает и поэтому, если затемпературили - идите на прием к врачу и используйте все те меры защиты, к которым мы уже привыкли - проводите дезинфекцию, мойте руки, носите маску.