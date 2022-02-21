Четыре человека умерли от отравления суррогатным алкоголем в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу четыре пациента скончались от отравления суррогатным алкоголем в Кабанской центральной больнице Бурятии. Началось все с того, что 17 февраля четверо жителей села Мостовка Прибайкальского района в возрасте от 20 до 44 лет, приехали на лесоделяну, недалеко от села Шергино, для заготовки леса. Поработав, они решили распить 1,5-литровую бутылку алкоголя, которую купил один из мужчин. На утро всем четверым стало плохо, а уже вечером их госпитализировали. Через несколько часов все четверо скончались.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц или более лиц", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Задержан 54-летний мужчина, который продал ту самую бутылку алкоголя.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.