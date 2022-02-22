До -5 обещают синоптики в Иркутске 22 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 февраля снова порадует горожан весенним теплом. Днем потеплеет до -3…-5. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- в Иркутске 22 февраля небольшая облачность, без осадков, - отмечают метеорологи. – Дует восточный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 734 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха повышенная – 77%. Стоит отметить, что это не самое теплое 22 февраля, в 1960-м воздух прогрелся до +4.

Погода в Иркутской области 22 февраля ожидается с переменной облачностью, в целом, без осадков, но небольшой снег выпадет в северных районах. Ветер в регионе дует с такой же скоростью, но с порывами до 13 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут -2…-7, если небо закроют облака, похолодает до -12…-17. Теплее всего сегодня в западных и горах южных районов, там до +5.

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