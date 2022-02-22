Еще 249 видеокамер появится в общественных местах Иркутской области

Еще 249 видеокамер появятся в общественных местах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области планируют установить еще 249 камер видеонаблюдения в общественных местах - 126 поворотных и 123 стационарных камеры системы индивидуального видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Техническое задание уже подготовлено, документ находится на согласовании в Москве – в Совете главных конструкторов.

Сейчас в Приангарье – в пяти муниципалитетах (Ангарск, Братск, Братский, Киренский, Тайшетский районы) - работает в общей сложности 86 камер – 76 видеонаблюдения и 10 интегрированных камер с программным комплексом «Интеллект». Все они установлены в рамках комплекса «Безопасный город». Эта программа способна определять тревожные события – оставленные без присмотра вещи, пересечение запрещенной зоны и так далее.

В 2021 году при помощи этих установок удалось найти 32 нарушителей и одного грабителя. Стоит отметить, что в рамках программы «Безопасный город» в области установлен 61 комплекс фото- видеофиксации на участках дорог, где часто случаются ДТП. В прошлом году благодаря этим камерам зафиксировано больше 846 нарушения. Автомобилисты выплатили штрафов почти на 737 миллионов рублей.

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