Подозреваемых в краже сумки с деньгами у иностранца нашли при помощи камер в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трое жителей Иркутска украли сумку с 70 000 рублей у 28-летнего иностранного студента. Мужчины поджидали иностранца в подъезде, ударили и отобрали рюкзак. Их вычислили при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники опросили возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и установили вероятный маршрут движения злоумышленников, их внешность и автомобиль, на котором они передвигались, - рассказывают в полиции.

Подозреваемых задержали. Они признались, что ограбление это было спланированным. У них изъяли сумку и часть украденных денег. Идет расследование уголовного дела по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Все они на время следствия будут находиться под стражей.

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