За держали подозреваемых в мошенничестве на 40 млн рублей при строительстве путепровода в пос. Залари

Подозреваемых в мошенничестве на 40 млн рублей при строительстве путепровода задержали в Иркутске Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Иркутске задержали семь человек - подозреваемых в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Преступную схему хищения 40 миллионов рублей бюджетных денег раскрыли следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СК Приангарья и полицейские Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, в сговор при выполнении муниципального контракта вступили сотрудники акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области», МКУ КУМИ МО «Заларинский район» и руководители двух коммерческих организаций. При содействии должностных лиц ВСЖД-филиал ОАО «РЖД» они в отчетности указали, что покупали у ОАО «РЖД» «окна» в графике движения поездов на время строительства, составили фиктивные справки об этом. На основании этих фиктивных документов и была произведена оплата в 40 миллионов рублей.

На самом деле установлено, что время для проведения работ не покупалось, строительство велось в часы, отведенные для обслуживания железной дороги работниками ВСЖД.

- В настоящее время следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции и подразделения СОБР Управления Росгвардии задержаны 7 фигурантов уголовного дела: учредитель и 2 директора коммерческих организаций, высокопоставленные должностные лица АО «ДСИО», МО «Заларинский район» и ВСЖД-филиал ОАО «РЖД», - отмечают в региональном СК.

Офисы и квартиры задержанных обыскали. Изъяты крупные суммы денег, а также документы и предметы, интересующие следствие. Расследование продолжается.

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