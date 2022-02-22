19 общественных пространств благоустроят в Иркутске в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году Иркутск продолжит преображаться. В городе обновят 19 территорий, в том числе север острова Юность, дендропарк в Академгородке, рощу на Синюшиной горе, Комсомольский парк, улицу Розы Люксембург вблизи остановки «Школьная», улицу Трактовую, берег Ушаковки, сквер «Аистенок» и другие.

- Одна из наших главных задач - сделать город более удобным и комфортным для жизни, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов. - Все территории, которые будут благоустроены в центре и в районах, важны для иркутян. Все они обсуждались с горожанами. Вместе с ними решалось, как будут выглядеть новые общественные пространства.

В прошлом году проводилось рейтинговое голосование, и жители Иркутска сами выбирали территории для обновления. А совсем скоро, с 15 апреля по 31 мая, состоится новое голосование, во время которого горожане определят, где необходимо благоустройство в 2023 году. Важно, чтобы в опросе участвовали также активно.

- От каждого из нас зависит, какое финансирование получит город на проведение работ, - сказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

Благоустройство проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». Отметим, что с 2017 года по ней в Иркутске привели в порядок свыше 60 скверов и парков и 348 дворов.