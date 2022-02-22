За сутки в Иркутской области выявили 2,3 тысячи новых случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба на вторник, 22 февраля, за сутки в Иркутской области диагностировали 2301 новый случай коронавируса. А за два года, прошедших с начала пандемии – 230 575. Сегодня в ковидных госпиталях региона находятся 3988 человек. Смогли справиться с заболеванием 3026 пациентов. По этим данным мы видим очевидное снижение заболеваемости - примерно на тысячу в сутки за последние дни.

Что радует? Снижение числа больных началось, пятая волна отступает!

- В первую неделю года среди взрослых было почти 2 тысячи заболевших, в шестую ( это первая половина февраля) - уже 30 тысяч, а сейчас мы фиксируем приличный темп снижения заражений, - подводит итоги пятой волны главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев.

Однако, несмотря на то, что лечение заболевания идет, чаще всего, как при обычном ОРВИ, после перенесенного заболевания сохраняется опасность кровотечения, тромбоза, появление проблем с легкими. Поэтому врачи советуют организовать свое время, работу и быт таким образом, чтобы возвращаться в обычную жизнь постепенно.