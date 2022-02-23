Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 1:37

23 февраля в Иркутской области ожидается потепление до 0...+5 градусов

На юге и западе региона уже чувствуется приближение весны
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отличная погода, чтобы погулять и покататься на коньках.

Отличная погода, чтобы погулять и покататься на коньках.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В праздничный день, 23 февраля, погода порадует иркутян. Снегопада не будет, ожидается переменная облачность, а столбик термометра поднимется до -5...-7 градусов. После затяжных морозов это уже кажется потеплением - скоро весна! Правда, картину слегка испортят порывы ветра 5-10 м\с.

А каков прогноз для других территорий Приангарья? В основном, тоже солнечно и без осадков.

- Температура -4..-9, при облачной погоде -13...-18, в западных и южных районах местами 0...+5, - рассказали в Иркутском Гидрометцентре. - В северных и западных районах - небольшой снег, юго-восточный, юго-западный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В целом, в такую погоду достаточно комфортно гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, так что можно провести праздничный выходной активно.