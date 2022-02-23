МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Иркутской области 24 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 24 февраля, в Иркутской области резко испортится погода. Утром и днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, снег и метели.

- Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер 6-11 м/с, температура ночью -13...-15, днем -1...-3, - предупредили иркутян в областном ГУ МЧС.

Ночью припорошит снегом в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Усть-Илимском районах. Столбик термометра при прояснении опустится до -22...-27. Но, что интересно, в северных Катангском, Киренском и Усть-Кутском районах сильных морозов не ждут, наоборот, днем при солнечной погоде воздух сможет прогреться аж до +2. В некоторых территориях днем будут метели.

Сотрудники МЧС, как обычно, просят на время непогоды отложить загородные поездки на автомобиле, а если садиться за руль необходимо, то водить предельно аккуратно, учитывая гололед и плохую видимость.