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Общество23 февраля 2022 9:37

Полицейские в Ангарске помогли спасти жизнь мужчине с инфарктом

Они сопроводили машину с пациентом до больницы и передали его в руки врачей
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Полицейские в Ангарске помогли спасти жизнь мужчине, у которого случился инфаркт

Полицейские в Ангарске помогли спасти жизнь мужчине, у которого случился инфаркт

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Добрая новость в День защитника Отечества. Двое полицейских помогли спасти жизнь мужчине из деревни Китой. У него случился сердечный приступ, и жена решила не ждать скорую, а сама повезла его на автомобиле в ближайшую больницу - в Ангарск.

- При движении по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» она обратилась к дежурившим сотрудникам полиции с просьбой оперативно сопроводить ее машину до больницы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Инспектор дорожно-патрульной службы Артур Мамедов и старший оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Иван Гридасов согласились.

Добравшись до медучреждения, стражи порядка буквально передали мужчину в руки врачей. Оказалось, что у него инфаркт, и промедление могло стоить жизни, но, к счастью, в больницу он попал вовремя.