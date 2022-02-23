Полицейские в Ангарске помогли спасти жизнь мужчине с инфарктом

Полицейские в Ангарске помогли спасти жизнь мужчине, у которого случился инфаркт Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Добрая новость в День защитника Отечества. Двое полицейских помогли спасти жизнь мужчине из деревни Китой. У него случился сердечный приступ, и жена решила не ждать скорую, а сама повезла его на автомобиле в ближайшую больницу - в Ангарск.

- При движении по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» она обратилась к дежурившим сотрудникам полиции с просьбой оперативно сопроводить ее машину до больницы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Инспектор дорожно-патрульной службы Артур Мамедов и старший оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Иван Гридасов согласились.

Добравшись до медучреждения, стражи порядка буквально передали мужчину в руки врачей. Оказалось, что у него инфаркт, и промедление могло стоить жизни, но, к счастью, в больницу он попал вовремя.