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Общество23 февраля 2022 10:54

На 11 улицах Иркутска 24 февраля отключат отопление

На сетях будут проводить ремонт
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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На 11 улицах Иркутска 24 февраля отключат отопление

На 11 улицах Иркутска 24 февраля отключат отопление

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 24 февраля, в некоторых домах Иркутска временно остынут батареи. Волноваться не стоит - специалисты будут чинить теплосети, чтобы избежать аварий. В тот же день отопление вернется.

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Миронова, 50. В Правобережном округе - по улице Баррикад, 187 и Лыткина, 84. В Октябрьском округе - по улице Красноярской, 26, - перечислили на странице "Оператора тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".

Также отключение затронет улицы Касьянова, Маяковского, Профсоюзную, Напольную, Красноярскую, Омулевского, Советскую и Красных Мадьяр. В некоторых домах на улицах Безбокова, Лиственничная и Передовая, возможно, на время работ пропадет горячая вода.

Точные адреса и сроки отключения отопления смотрите в таблице ниже.

Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.