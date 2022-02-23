12 иркутских ресторанов попали в список 800 лучших в России Фото: Сергей КУРОЧКИН

Гурманы оценят - 12 заведений общепита из Иркутска вошли в число лучших в стране по итогам независимой премии WHERETOEAT (WTE). Всего победителей 800, их отбирают эксперты ресторанного, винного и гостиничного бизнеса, а также гастро-журналисты.

Так, кто же эти победители? Названия раскрывать не будем, ведь списки есть на сайте премии. Но отметим, что среди них, например, заведение русской кухни, где над традиционными блюдами ставят смелые эксперименты; ресторан средиземноморских и азиатских блюд в сочетании с сибирскими; заведение, где готовят экзотические блюда из дикого мяса и рыбы; европейская кухня и не только.

Отметим, что премия существует с 2013 года. Рейтинги лучших ресторанов составляются для Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Списки формируются по результатам тайного голосования.