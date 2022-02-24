Раненного волками изюбря спасли в Прибайкальском нацпарке в Бугульдейке

Раненого волками изюбря спасли в Прибайкальском нацпарке в Бугульдейке. Фото: Андрея Вокина, @national_park_baikal

О попавшем беду изюбре сотрудникам Прибайкальского национального парка сообщили очевидцы. Они рассказали, что животное лежит на льду недалеко от устья реки Бугульдейка – не встает и не уходит, по всей видимости, оно ранено. Специалисты добрались до него, чтобы оценить состояние.

- На вид, самцу благородного оленя не менее четырех лет, - рассказывает научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова. - Он ранен, но не критически – сухожилия в порядке, он может стоять на ногах и передвигаться.

Скорее всего, на лед изюбрь выбежал, убегая от волков. Было принято решение, оттащить его на берег, потому что на льду он подняться не сможет. Однако, и почувствовав твердую землю под копытами, олень вставать не торопиться.

- Сейчас важно дать оленю отдохнуть и прийти в себя. Подвергать его дополнительному стрессу перевозкой в лес мы не планируем, - рассказали в нацпарке.

Инспекторы остались недалеко от изюбра, чтобы не подпускать к нему туристов и, возможно, собак, хотя последних в этом месте сейчас не наблюдается.

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