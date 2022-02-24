Покупатели «Слаты» и «ХлебСоли» стали обращаться в чаты в три раза чаще, чем на горячую линию. ФОТО ООО «МАЯК».

Обратная связь важна не только для покупателей, но я для самой компании. Это повышает качество обслуживания, помогая быстро реагировать на запросы, предложения.

С открытием контакт-центра в 2020 году у сети появился «голос». Второй год центр обслуживает более 360 магазинов «Слата» и «ХлебСоль» по всей Иркутской области и в Забайкальском крае. В неделю операторы принимают в среднем тысячу звонков.

Однако в 2021 году покупатели в три раза чаще стали обращаться в профильные чаты сетей.

- Мы запустили чат на каждом сайте сетей «Слата» и «ХлебСоль» - всего их пять, - говорит руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. – Понимаем, что сегодня почти каждый покупатель пользуется социальными сетями, мессенджерами, заходят на сайты, поэтому внедрили для удобства такой сервис, чтобы еще быстрее давать обратную связь.

Ответ на сообщение в чате дают в течение минуты в реальном времени.

- Плюс в том, что покупатель может не только написать сообщение, но и приложить скриншот, фото, ссылки, сохраняется история переписки, - пояснила руководитель контакт-центра сетей «Слата» и «ХлебСоль» Александра Пашковская.

В каждом чате также есть «быстрые кнопки» с самыми популярными запросами. По отзывам это оценили покупатели старшего поколения, так как можно быстро и сразу перейти по актуальному вопросу и в каталоги с акциями.

- Мы внедрили и оценку качества обслуживания. Нам важно знать, как работают наши сотрудники в магазинах, - добавила Александра Пашковская.