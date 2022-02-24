Иркутян приглашают на городские масленичные гуляния

Более 60 мероприятий пройдут в Иркутске во время празднования Масленицы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутске Масленицу будут праздновать в каждом округе, общественном пространстве и даже дворе. Количество площадок специально увеличено, чтобы избежать большого скопления людей. Это решение было одобрено на региональной санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Всего запланировано больше 60 мероприятий. Об этом рассказали в администрации областного центра со ссылкой на управление культуры.

– В дни празднования Масленицы с 28 февраля по 6 марта на 62 площадках пройдут конкурсы, спортивные соревнования, сжигание чучел, – сообщил начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов.

Иркутян и гостей города просят не забывать о мерах предосторожности: соблюдать масочный режим, придерживаться социальной дистанции и пользоваться антисептиком. Также в дни празднования, с 3 по 6 марта, будет ограничена продажа алкоголя.

КОНКРЕТНО

На каких площадках пройдут масленичные гуляния в Иркутске:

Большой спортивный фестиваль «На лыжи!» пройдет 6 марта на Якоби. Традиционно праздничные гуляния состоятся на центральной площади на улице Лермонтова в Академгородке, в парке «Солнечная дорога» в микрорайоне Солнечный, на площади у бассейна «Кристалл» и улице Авиастроителей в Ленинском округе. В микрорайоне Топкинский на общественной территории «Куб» будет проходить уличная программа «Масленица идет – весну под руку ведет!».

Главными праздничными площадками в Свердловском округе 6 марта станут бульвар Рябикова в микрорайоне Синюшина гора и сквер у фонтана в микрорайоне Университетский. В сквере имени Вампилова в микрорайоне Первомайский пройдет детский праздник. А в спорт-парке «Поляна» состоится открытый Кубок города Иркутска по волейболу на снегу. На улице Мухиной артисты театра народной драмы представят календарно-обрядовую театрализованную программу «Масленица».

3 марта пройдет игровая программа «Широка ты, Масленица!» на спортивном корте на улице Иосифа Уткина в Правобережном округе. В детской библиотеке имени А.С. Пушкина запланированы фольклорные игры для всех групп читателей. Всю масленичную неделю в музее городского быта иркутяне смогут принять участие в интерактивной программе «Масленица в старом Иркутском доме». А 6 марта в микрорайоне Лесной состоится фольклорный праздник «Зиму провожаем, Весну зазываем!».

Уличные праздники пройдут в Ленинском округе: в роще «Березка», на площадках по улицам Батарейная и Розы Люксембург. «Блинный день» состоится в библиотеке №5 «Иннокентьевская». Посиделки под названием «Широкая Масленица» ждут читателей библиотеки №6.

Праздничные программы по дням масленичной недели и мастер-классы для детей будут проводить в Доме ремесел и фольклора в Октябрьском округе. Уличная интерактивная игровая программа «Масленичные забавы» состоится 5 марта на площади Конституции. Центральная детская библиотека имени Ю. Самсонова приготовила кукольный спектакль с Петрушкой для дошкольников. Народные гуляния пройдут прямо во дворах практически в каждом районе округа. Городской клуб «Любимовка» предлагает иркутянам принять участие в частушечном онлайн-марафоне «Как на Масленой неделе…». А 6 марта на корте по улице Советская состоится закрытие хоккейного сезона по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд.