Декларации на молочную продукцию, выданные фантомными лабораториями, отозваны в Иркутской области
Фото: Евгения ГУСЕВА
Четыре декларации на молочную продукцию отозваны в Приангарье. Причина – они были выданы фантомными лабораториями, при этом исследования образцов – молока, масла, кисломолочного продукта не проводились. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Иркутской области и Республики Бурятия.
- Выяснилось, что три испытательные лаборатории, якобы зарегистрированные в Москве и Московской области отсутствуют по месту регистрации, их фактическое местонахождение определить невозможно, - отмечают специалисты. – Отсутствуют они и в списке аккредитованных на сайте Росаккредитации, нет их также в реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации на сайте Росстандарта.
Выпуск продуктов, характеристики которых не подтверждены, недопустим и является нарушением. Штрафы за «Недостоверное декларирование соответствия продукции» могут быть назначены от ста тысяч до миллиона рублей.
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