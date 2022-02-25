Житель Иркутска взял нож с витрины в магазине и напал на свою супругу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ссора двух супругов в одном из магазинов Свердловского района в Иркутске закончилась ножевым ранением. Пострадала женщина. Конфликт попал на видеокамеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На записях видно, как женщина ведет за руку ребенка между торговыми рядами, пытается избежать скандала на людях, отстраниться от мужчины. В какой-то момент иркутянин хватает с витрины нож и нападает на жену. Ранит супругу, потом швыряет опасный предмет на одну из полок и уходит.

- Это произошло 22 февраля, изучив запись с камеры, опросив свидетелей и очевидцев произошедшего, оперативники по горячим следам задержали подозреваемого, - говорят в полиции. – Мужчина был пьян.

На допросе рецидивист (оказалось, что мужчина уже был 7 раз судим) сказал, что он все помнит, но никого не ранил. В скором времени ему предстоит ответить за свои действия на очередном суде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается, подозреваемый находится под стражей.