Иркутской области нужна комплексная программа по строительству и реконструкции очистных

Александр Ведерников: В Иркутской области нужно принять комплексную программу по строительству и реконструкции КОСов.

Александр Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Спикер областного парламента сказал, что необходимо строить и реконструировать канализационно-очистные сооружения в городах и поселках вокруг Байкала.

- Ученые бьют тревогу в связи с состоянием сточных вод, которые попадают в Байкал и негативно влияют его экосистему. Не хватает канализационно-очистных сооружений. А те, что есть, требуют модернизации, – отметил Александр Ведерников.

На заседании было отмечено, что по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» ведется реконструкция очистных сооружений правого берега Иркутска. Но есть потребность в строительстве 11 КОСов на берегу Байкала – в Байкальске, Слюдянке, Листвянке, на Ольхоне. В прошлом году началась подготовка проектов, но только в 2023 возможно будет реализован проект в Байкальске.

- Нужно создавать комплексную областную программу не только по строительству и реконструкции очистных, но и по организации единого центра по очистке воды от Иркутска до Листвянки, - подчеркнул Александр Ведерников.

Он пояснил, что в этой программе должны быть обозначены выбор технологии очистки воды на очистных сооружениях, финансирование разработки проектов их строительства.

Председатель Законодательного Собрания также обратил внимание на проблему утилизации строительного мусора и жидких коммунальных отходов. Он напомнил, что в Стратегию социально-экономического развития региона были внесены предложения, касающиеся разработки актов по созданию в регионе особых цифровых режимов для учета строительного мусора и ЖКО.