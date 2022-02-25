Приговор суда за многомиллионную рубку леса вынесли членам ОПГ в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области осудили членов ОПГ за незаконную рубку леса на сумму 8 миллионов рублей. Всего приговор услышали 9 жителей Эхирит-Булагатского района. Организатор привлек своего знакомого, вместе с которым они и создали банду. Черных лесорубов они снабжали транспортом, бензопилами, указывали заранее приисканные участки, где растут сосна и лиственница. За два года, с 2017 по 2019 год, подсудимые совершили 22 незаконные заготовки леса. Часть древесины участники ОПГ легализовали, используя ее в строительстве недвижимости, которую затем выставляли на продажу. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области и региональном Главке МВД.

- В ноябре 2019 года противоправная деятельность пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области, - отметили в ведомствах.

Суд назначил семерым лесорубам от 3 лет 6 месяцев до 7 лет колонии общего и строгого режимов. Остальных приговорили к лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет условно с испытательным сроком 4 года. Также всем осужденным запрещено заниматься лесозаготовительной деятельностью.