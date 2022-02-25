«Ростелеком» начал предоставлять цифровые услуги связи в Свирске

«Ростелеком» проложил оптические линии связи и начал предоставлять цифровые услуги жителям города Свирска Иркутской области. Абонентов подключают к сети интернет по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) со скоростью доступа до 300 Мбит/с.

GPON — это отдельный оптический кабель большой пропускной способности в квартиру или частный дом клиента. Передача данных через оптоволокно имеет ряд преимуществ: высокая скорость без помех, повышенная безопасность и надежность сети.

«Замечательно, что в наш город Свирск приходят федеральные операторы оптоволоконными линиями связи. Это значительно расширяет возможности пользователей для дистанционного образования, развития бизнеса, проведения досуга. Совместная деятельность с “Ростелекомом” сэкономит ресурсы и обеспечит устойчивое развитие городского хозяйства», — подчеркнул мэр Свирска Владимир Орноев.

«В прошлом году мы провели рабочую встречу с мэром Свирска Владимиром Орноевым, на которой договорились в партнерстве развивать телекоммуникационную инфраструктуру муниципалитета и обеспечивать предприятия и жителей города цифровыми сервисами, — рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — И вот мы подключаем к интернету жителей города по технологии GPON».

Теперь абоненты Свирска могут подключить скоростной интернет и тариф «Игровой», который разработан специально для геймеров и включает все необходимые им параметры: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры. Пользователи тарифа могут принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

Также клиентам доступен цифровой видеосервис Wink. Он объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов. С Wink можно ставить эфир на паузу, смотреть передачи или фильмы из архива.

При желании жители города могут установить решение «Умный дом». Сервис доступен в комплектациях «Базовый», «Расширенный» и «Управление». Базовый комплект включает датчик движения и датчик открытия. В расширенный вариант входят еще датчики протечки воды и задымления. А с помощью умных розеток и лампочек комплекта «Управление» можно дистанционно контролировать работу электроприборов и освещения.