Состояние двух колледжей в Черемхово оценили депутаты ЗС

Александр Ведерников и Виктор Побойкин оценили состояние материально-технической базы двух колледжей в Черемхово.

Материальную базу медицинского и горнотехнического колледжей города Черемхово оценили председатель Заксобрания региона Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин.

- Подготовка специалистов для наших предприятий, сфер здравоохранения и образования сегодня очень важна. Среднее образование должно быть доступным, современным, вестись по востребованным специальностям. Нам поступают тревожные сигналы о состоянии учебных заведений, оптимизации, нехватки кадров. Проведем мониторинг состояния колледжей и техникумов, – сказал Александр Ведерников.

В Черемховском горнотехническом колледже им. М.И. Щадова депутаты посмотрели мастерскую по разработке мобильных приложений. В феврале на базе колледжа по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» прошел VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы Ворлдскиллс». Но нужно улучшать материально-техническое оснащение, ремонтировать спортзал, а также привлекать педагогов.

А Черемховский медицинский колледж им. А.А Турышевой, который был основан в 1940 году, нуждается в капитальном ремонте. Сегодня там 30% кабинетов просто закрыты из-за аварийного состояния. Также при колледже нет общежития, студенты вынуждены снимать жилье.

- Ремонт медколледжа одна из первейших задач. Выпускники очень востребованы – в этом году выпускаются 83 человека, а на них уже 500 заявок, - добавил мэр города Вадим Семенов.

Александр Ведерников сказал, что эти вопросы депутаты будут ставить перед областным правительством.

- Необходима отдельная программа. Медколледжи находятся в ведении минздрава, педагогические – в ведении минобра, единого подхода к развитию нет, - заключил спикер.