"Байкал-Энергия" проиграла "Воднику" в Архангельске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" потерпели поражение в очередном выездном матче Суперлиги. В Архангельске бело-синие уступили "Воднику" со счетом 2:5.

В первом тайме в ворота нашей команды влетели два мяча. У хозяев отличились Евгений Дергаев и Илья Насекин. Наши парни сумели отыграть лишь один мяч усилиями Ивана Соловьева. Увы, но во втором отрезке переломить ход игры хоккеистам "Байкал-Энергии" не удалось. Архангелогородцы заставили нашего голкипера еще три раза вытаскивать мяч из сетки своих ворот. Все, на что хватило сибиряков, это отыграть еще один мяч. Точный удар нанес Рауан Исалиев. После этого поражения иркутяне остались на 6 месте в турнирной таблице.

Заключительный матч в регулярном чемпионате перед серией плей-офф, "Байкал-Энергия" проведет 28 февраля в Мурманске против "Мурмана".